Лесбиянка изменила жене, ушла, стала мужчиной и вернулась

В английском городе Алфретон, графство Дербишир, лесбиянка изменила жене, ушла от нее к другой, стала мужчиной, а через несколько лет вернулась и снова сделала предложение. Об этом сообщает Daily Mirror.

42-летняя Джулс Пирт-Уотсон и 52-летний Брэндон Пирт-Уотсон познакомились в 2012 году в интернете. Через четыре месяца ежедневного общения Джулс, которая в то время жила в Германии, переехала в Англию к Брэндону. Вскоре последний, будучи еще женщиной, признался, что планирует совершить трансгендерный переход, и Джулс его полностью поддержала. В 2013 году пара поженилась и жила счастливо в течение трех лет.

В 2016 году мать Брэндона скончалась, и он очень тяжело переживал потерю: стал отстраненным и агрессивным. Позже Джулс обнаружила в телефоне мужа переписку с коллегой, и через несколько недель он признался, что у него роман на стороне.

В 2017 пара развелась, но продолжала общаться, поскольку бывшая жена поддерживала экс-мужа во время трансперехода. Спустя некоторое время Джулс лишилась жилья, и Брэндон пришел ей на помощь — он участвовал в поиске новой квартиры и помогал с переездом. «Я поняла, что мы все еще любим друг друга, но мы знали, что сойтись будет нелегко. Нельзя просто забыть о всей пережитой боли. В течение года мы были просто друзьями», — рассказала Пирт-Уотсон.

Зимой 2019 года Брэндон во второй раз сделал предложение Джулс, и они снова поженились. По словам жены, она будет поддерживать мужа и помогать ему, чтобы он наконец на 100 процентов комфортно почувствовал себя в своем теле. «Я сожалею о своем поступке, но все пошло на пользу — я стал сильнее. Я многое пережил, и мне ужасно стыдно, что я подвел Джулс, ведь она всегда была рядом и поддерживала меня. Я очень рад, что мы снова поженились!» — заключил Брэндон.

Ранее сообщалось, что рожденная мужчиной Теа-Линн Ван Дайк из Онтарио, Канада, совершила трансгендерный переход, сохранила брак и получила поддержку детей. Теа-Линн начала транспереход в апреле 2020 года после консультации с врачом и беседы с психотерапевтом о своих чувствах и переживаниях.