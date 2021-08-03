Рожденная мужчиной женщина осознала свою идентичность в 34 года и сохранила брак

Рожденная мужчиной Теа-Линн Ван Дайк (Tea-Lynn Van Dyk) из Онтарио, Канада, совершила трансгендерный переход, сохранила брак и получила поддержку детей. Об этом сообщает Daily Mail.

Два года назад Теа-Линн призналась своей жене Габриэль Ван Дайк (Gabrielle Lynn Van Dyk) и двум дочерям, что осознала свою гендерную идентичность. Младшая дочь, шестилетняя Аделаида (Adelaide), сразу приняла выбор родительницы и согласилась жить с двумя матерями. Старшей девочке, семилетней Арии (Arya), потребовалось около двух недель, чтобы принять изменения. «Теа-Линн иногда переодевалась в мои вещи, поэтому новость не стала для меня шоком. Я решила посмотреть, что из всего этого получится», — рассказала Габриэль.

Теа-Линн начала транспереход в апреле 2020 года после консультации с врачом и беседы с психотерапевтом о своих чувствах и переживаниях. Она открылась своей семье и друзьям, большинство из которых поддержали ее. «Мне пришлось расстаться с некоторыми родственниками, которые не приняли мое решение, я потеряла нескольких друзей, но в целом мой переход был наполнен любовью и поддержкой, и я очень благодарна близким за это», — поделилась она.

Габриэль не планирует расставаться с женой. По ее словам, Теа-Линн по-прежнему остается ее любимым человеком, и ей неважно, как она выглядит и одевается.

«Я чувствую себя намного счастливее. И дело не только в замечательных физических изменениях, но и в появившейся душевной ясности», — прокомментировала Теа-Линн.

Ранее сообщалось, что трансгендерная женщина 16 лет скрывала, что родилась мужчиной, и решилась раскрыть секрет лишь своему возлюбленному. Мужчина поддержал ее и помог публично раскрыть свою тайну в видеоролике для ее YouTube-канала.