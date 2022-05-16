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Захарова похвасталась удачными выходными и показала забинтованный палец

Представитель МИД Захарова показала фото забинтованного пальца после «удачных выходных»

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова похвасталась проведенными выходными и выложила фотографию забинтованного безымянного пальца. Она не уточнила, что конкретно произошло, но заявила об «очень удачных выходных». Запись опубликована в Telegram.

«Но главное — рабочий в отношениях с западными "партнерами" палец не задет. В строю», — отметила Захарова, показывая руку.

На прошлой неделе Захарова сопровождала главу МИД РФ Сергея Лаврова во время его краткого визита на Ближний Восток, российские дипломаты посетили Алжир и Оман. Поездка министра прошла на фоне введения новых антироссийских санкций странами Запада в рамках их реакции на ведение боевых действий на Украине.

До этого, в конце марта страны Ближнего Востока — Израиль, Палестину, Марокко и Алжир — посетил госсекретарь США Энтони Блинкен, который хотел добиться консолидации перечисленных стран в отношении антироссийских санкций. Однако пока ни одна из стран региона к мерам Запада не присоединилась.

Виктория Кондратьева
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