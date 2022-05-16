В Литве назвали блокирующую нефтяное эмбарго в отношении России страну

МИД Литвы заявил, что Венгрия блокирует нефтяное эмбарго в отношении России

Глава министерства иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что только одна страна Европейского союза (ЕС) из 27 блокирует нефтяное эмбарго в отношении России. Об этом сообщает Regnum.

«Весь союз находится в заложниках у одного государства», — заявил глава МИД.

Дипломаты ЕС назвали страну, блокирующую нефтяное эмбарго, — это Венгрия.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран Евросоюза не смогут разблокировать 16 мая вопрос о нефтяном эмбарго в отношении России из-за серьезных разногласий.

Власти Венгрии настаивают на том, что отказ от российской нефти нанесет слишком серьезный ущерб экономике. По данным Bloomberg, отсрочка запрета получила поддержку.