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Диетолог высказался об уходе «Макдоналдса» из России

Диетолог Соломатина понадеялась на замену «Макдоналдса» полезной альтернативой

Фото: Dan Gold / Unsplash

Врач-диетолог Елена Соломатина выразила надежду на то, что российские бизнесмены учтут все плюсы «Макдоналдса» и в скором времени смогут занять его место на рынке. Она отметила, что сейчас сложился тренд на правильное питание. Вероятно, предположила специалист, место «Макдоналдса» займет ресторан с национальным и здоровым меню. Об уходе ресторана быстрого питания из России Соломатина высказалась в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» объявила об окончательном уходе из России после мартовской приостановки деятельности.

«После более чем 30 лет работы в стране корпорация McDonald's объявила о выходе с российского рынка и инициировала процесс продажи своего российского бизнеса», — говорится в сообщении сети.

«Люди подсаживались на их заманиловки»

«Наверное, это хорошо, что он наконец уходит из России и освобождает место, надеюсь, более полезным брендам. Сейчас активно ведется поиск и отбор тех предпринимателей, которые предлагают свои новые идеи, во-первых, связанные с нашими национальными традициями и, во-вторых, все это в любом случае предлагается через призму здорового питания. По крайней мере такой тренд наметился, что не может не радовать», — заметила Соломатина.

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По ее словам, в меню «Макдоналдс» трудно было найти что-то полезное. Рестораны этой сети были пригодны для спасения в них от дождя, использования в качестве бесплатного коворкинга и походов в туалет, считает диетолог. «Свято место пусто не бывает, поэтому хорошо, что это место займут, я очень надеюсь, действительно достойные стартапы», — заключила специалист в области питания.

У «Макдоналдса» были определенные плюсы, добавила она. «Да, там были свои заманиловки и люди условно на них подсаживались действительно», — указала Соломатина. Специалист отметила сбалансированность вкусов меню. По ее словам, человек в первую очередь воспринимает еду мозгом, а то количество усилителей вкуса в блюдах «Макдоналдса» вызывало в организме сильный ответный отклик.

Специалист отметила и оформление ресторанов. Цвета, звуки, запахи — все это делало «Макдоналдс» притягательным местом, заявила Соломатина. «Плюс очень грамотная реклама, которая апеллировала к глубинным чувствам и эмоциям человека. Действительно такой ресторан-праздник. Но главное, что он был доступный по цене и в шаговой доступности. Еще в нем в основном клубилась молодежь, это тоже создавало определенную энергетику заведению», — уточнила она.

Если российским бизнесменам удастся учесть эти плюсы «Макдоналдса» и сделать аналог с более здоровым меню, он станет визитной карточкой России, посчитала Соломатина.

О грядущей остановке работы в России «Макдоналдс» объявил в начале марта. Поводом для такого решения стали действия российских войск на Украине. Большинство ресторанов сети в российских городах закрылись 14 марта, при этом компания продолжала платить за аренду помещений и зарплату сотрудникам.

О том, что работа может возобновиться под другим брендом, сообщалось неделю назад. Тогда источники «Известий» отмечали, что компания хочет хотя бы частично спасти вложенные в развитие сети средства.

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Виктория Немис
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