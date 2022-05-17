Путин обвинил Запад в спекуляции на озабоченности людей изменением климата

Путин обвинил Запад в спекуляции на озабоченности людей проблемой изменения климата

Президент России Владимир Путин обвинил западные страны в спекуляции на озабоченности людей проблемой изменения климата. По словам главы государства, таким образом они занижают значимость традиционной энергетики, передает РИА Новости.

Во вторник, 17 мая, во время совещания по развитию нефтяной отрасли российский лидер заявил, что Запад по внутриполитическим соображениям завышает возможности альтернативной энергетики.

Путин также подчеркнул, что Россия развивает нефтяную отрасль — осваивает новые месторождения, увеличивает добычу и повышает качество переработки. Однако западные страны, заметил президент, ведут себя совсем иначе.

В ноябре 2021 года российский лидер выступил против раскола между странами в вопросах изменения климата. Он призвал дипломатию противостоять попыткам властей США и Европейского союза (ЕС) диктовать повестку по проблеме.

Путин подчеркнул, что Россия считается одним из лидеров в процессе декарбонизации, отметив, что в вопросе климатической повестки не нужно прибегать к единоличным действиям.