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Андреева обвинила СМИ во лжи со словами «им хочется, чтобы я выглядела уставшей»

Телеведущая Екатерина Андреева обвинила интернет-ресурсы в сокрытии ее настоящего возраста

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Российская телеведущая Екатерина Андреева обвинила интернет-ресурсы в сокрытии ее настоящего возраста. Размышлениями на эту тему она поделилась в интервью изданию «7Дней».

Так, в беседе с журналом, ведущая заявила, что составители ее биографии в интернет-энциклопедии «Википедия» специально указали две даты рождения, несмотря на предоставление паспорта и других документов. «Я уверена, что и другие интернет-издания лгут специально, потому что кому-то хочется, чтобы я выглядела, мягко говоря, уставшей», — рассказала она.

Андреева отметила, что ее не беспокоят многочисленные разговоры и догадки СМИ по поводу ее внешности. При этом звезда российского телевидения пояснила, что не хочет, чтобы различные ресурсы вводили людей, в том числе высокопоставленных, в заблуждение насчет её возраста. «Они смотрят там информацию и присылают мне поздравления с юбилеями, которых нет. А когда у меня будет юбилей, они меня не поздравят. Ну и что в этом хорошего?» — пожаловалась ведущая.

Раннее в мае хирург Владимир Плахотин объяснил привлекательную внешность Екатерины Андреевой «жуткм и жестким» фотошопом. При этом специалист не исключил вероятность того, что ради улучшения внешнего вида знаменитость могла прибегать к пластическим операциям.

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Мария Винар
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