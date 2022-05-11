Хирург уличил Екатерину Андрееву в обмане насчет ее молодости

Хирург Владимир Плахотин объяснил привлекательную внешность Екатерины Андреевой фотошопом

Пластический хирург Владимир Плахотин уличил телеведущую Екатерину Андрееву в обмане насчет ее внешности. Комментарий эксперта приводит портал Day.ru.

Отмечается, что ранее Андреева заявляла, что сохранить молодость ей помогают занятия китайской гимнастикой. Однако врач считает, что секрет привлекательности 56-летней ведущей заключается не в образе жизни, а в «жутком и жестком» фотошопе, который она использует.

При этом Плахотин не исключил вероятность того, что ради улучшения внешнего вида знаменитость могла прибегать к пластическим операциям. «Когда женщине 40 с плюсом, то уже ни ботоксы, ни гели — ничего не помогает. Если это не фотошоп, то вот так выглядеть — всегда и однозначно подтяжка», — объяснил он.

Ранее в мае российская певица и композитор Рита Дакота раскрыла подробности пережитой пластической операции. Поп-исполнительница рассказала, что изменила форму носа посредством ринопластики, которая в общей сложности длилась три часа. Артистка заявила, что сразу после процедуры чувствовала себя хорошо и удивилась отсутствию болевых ощущений. По ее словам, на ее лице отсутствовали синяки и отеки, а вместо гипса врачи разместили на ее носу повязку.