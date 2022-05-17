Россиянам назвали эффективные способы уберечь детей от педофилов

Криминалист Кустов: чтобы уберечь детей от педофилов, надо следить за кругом их общения

Профессор криминалистики Анатолий Кустов заявил россиянам, что существуют эффективные способы уберечь детей от педофилов, но они потребуют от родителей бдительности. Его слова передает издание NEWS.ru.

Специалист посоветовал родителям не пускать воспитание ребенка на самотек, общаться с ним и ненавязчиво следить за его кругом общения. По его словам, также нужно наблюдать за поведением знакомых семьи, которые вхожи в дом. «Дети обычно им доверяют и могут попасться на уловку злоумышленников просто потому, что часто видят этих людей у себя дома», — пояснил Кустов.

В качестве второго совета по обеспечению безопасности детей от насильников, криминалист назвал необходимость не оставлять маленьких детей без присмотра. Их, подчеркивает специалист, надо провожать в детский сад и школу, а затем встречать обратно. Кустов отметил, что все родители знают об этом правиле, но многие по разным причинам им пренебрегают, из-за чего правоохранительные органы впоследствии сталкиваются с ситуацией, когда «никто ничего не видел и никто ничего не слышал».

Ранее воспитательница частного детского сада в Красноярске решила научить детей ругаться матом и попала на видео. На кадрах, помимо попыток обучить воспитанников нецензурной лексике, также запечатлено, как женщина бьет их и ругает за непослушание.