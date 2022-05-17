Российская воспитательница решила научить детей ругаться матом и попала на видео

Воспитательницу детского сада в Красноярске уличили попытке научить подопечных мату

Воспитательница частного детского сада в Красноярске жестоко относилась к своим подопечным. Снятое коллегой россиянки видео с поведением работницы детского сада публикует Telegram-канал «Борус».

На кадрах видео воспитательница нецензурно выражается при детях, учит их самих ругаться матом и бьет тех, кто не слушается ее. Коллега воспитательницы также сняла, как женщина спит прямо на полу дошкольного учреждения.

Портал Trk7.ru также сообщает, что воспитательница называла своих воспитанников гомосексуалами в уменьшительно-ласкательной форме, а также отправляла их «копать могилки» в песочнице.

По данным издания, родители воспитанников уже написали в полицию заявление, по факту которого проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в детском саду №315 в Красноярске воспитатель била детей и закрывала их в туалете.