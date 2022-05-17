Основатель Amazon Джефф Безос обвинил власти США в рекордной инфляции

Основатель Amazon Джефф Безос обвинил власти США в рекордной инфляции. Об этом он написал в Twitter.

«Они [власти] хотят замылить тему, и это понятно. Они-то знают, что инфляция больше всего бьет по самым нуждающимся, не профсоюзы и богатые люди вызывают инфляцию», — подчеркнул он.

Безос напомнил, что администрация Соединенных Штатов пыталась «всеми силами» добавить в федеральный бюджет еще 3,5 триллиона долларов. По его словам, если бы властям это удалось, инфляция была бы еще выше, «чем сегодня, когда она уже достигла рекорда за последние 40 лет».

Ранее президент США Джо Байден вновь назвал ситуацию вокруг Украины причиной роста инфляции в Соединенных Штатах. Кроме того, по словам главы Белого дома, к нынешним экономическим показателям привели сбои поставок из-за пандемии коронавируса.