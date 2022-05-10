Байден вновь назвал ситуацию вокруг Украины причиной роста инфляции в США

Президент США Байден вновь назвал ситуацию вокруг Украины причиной роста инфляции в стране

Президент США Джо Байден вновь назвал ситуацию вокруг Украины причиной роста инфляции в Соединенных Штатах. Кроме того, по словам главы Белого дома, к нынешним экономическим показателям привели сбои поставок из-за пандемии коронавируса. Такое заявление америкнский лидер сделал в ходе выступления в Белом доме, пишет ТАСС.

«Есть две основные причины [высокой] инфляции, которую мы наблюдаем сегодня. Первая причина — пандемия, случающаяся в таких масштабах раз в столетие», — указал Байден.

Второй причиной он назвал специальную военную операцию России на Украине. По словам Байдена, в марте рост инфляции в США на 60 процентов произошел на фоне скачка цен на бензин. Помимо этого, американский лидер отметил рост цен на продовольствие из-за ситуации на Украине.

«Эти два основных фактора инфляции глобальны по своей природе, поэтому мы видим рекордно высокий уровень инфляции в странах по всему миру», — пояснил Байден, отметив, что США находятся в «более хорошем положении для решения этой проблемы, чем любая другая страна в мире».

Байден уже не раз обвинял Владимира Путина в росте цен в США. Ведущий Fox News Шон Хэннити не согласился с главой государства.