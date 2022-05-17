Китаю предсказали сезон смертоносных наводнений

Bloomberg: Китаю предсказали сезон наводнений из-за изменения климата

В Китае на севере и юге страны продолжительные ливни вызвали сильные наводнения. Национальный климатический центр опасается повторения лета прошлого года, когда стихийное бедствие обернулось смертями сотен людей, пишет Bloomberg.

Более 27 тысяч жителей пострадали от ливней в южной провинции Гуанси в середине мая. Свыше 2,3 тысячи гектаров посевов оказались повреждены, в результате чего был нанесен ущерб в размере 104 миллионов юаней (15,4 миллиона долларов). В Гуандуне, еще одной южной провинции, многие города закрыли детские сады, начальные и средние школы из-за ливней.

Летом в Китае регулярно происходят наводнения, однако в текущем году из-за глобального потепления ливни усилились. Национальный климатический центр предсказывает, что стихийное бедствие будет «более экстремальным». Города должны сохранять бдительность и осознавать растущую опасность сезона наводнений, вызванную изменением климата.

Китай понес второй по величине в мире ущерб от наводнений в 2021 году, составивший около 25 миллиардов долларов. На ежегодном заседании в марте 2022-го китайский парламент заявил, что городам необходимо повысить свою устойчивость к стихийным бедствиям.

Страны по всему миру стараются защитить жителей от все более непредсказуемой и опасной погоды. Однако это не всегда получается. В начале мая в США более 15 тысяч человек остались без света из-за торнадо, сотни жилых построек оказались разрушены.