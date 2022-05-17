Звезда Comedy Woman рассказала о постыдном случае с Басковым на выступлении

Юмористка Медведева рассказала, как попыталась сделать номер с Басковым и опозорилась

Российская актриса и звезда проекта Comedy Woman на ТНТ Наталия Медведева рассказала о постыдном случае с певцом Николаем Басковым на выступлении. Свою историю юмористка опубликовала в личном блоге на платформе «Дзен».

Медведева рассказала, как однажды выступала с коллективом Comedy Woman на одном мероприятии, где было много звездных гостей, в том числе певец Дима Билан, и опозорилась.

«Я зачем-то попыталась сделать этот номер на Николая Баскова. Это была глобальная ошибка, потому что он очень любит импровизировать, разговаривать, шутить, и, конечно, он просто выхватил у меня микрофон и начал со мной общаться», — написала юмористка.

Тогда Медведева промолчала в ответ на шуточные высказывания артиста. «И вот я стою в центре в луче света с Басковым, он в мой микрофон что-то шутит, а я даже не могу ему ничего ответить», — призналась она.

По словам юмористки, тогда Билан пошутил, что разочаровался в ней. «Очень мне тогда было стыдно, можно сказать, первый мой жесткий позор. И с тех пор я начала готовиться и выбирать правильного человека, больше никогда не отдавала микрофон в руки или сразу же меняла участника, если видела, что он слишком активный», — заключила она.

Ранее Медведева рассказала о постыдном случае при ее знакомстве с комиком Павлом Волей и его женой гимнасткой Ляйсан Утяшевой. Звезда Comedy Woman вспомнила, как подошла к ним на вечеринке и в разговоре пошутила об их интимной жизни.