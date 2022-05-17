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Иммунолог оценил возможность перехода COVID-19 в сезонное заболевание

Иммунолог Крючков сообщил, что COVID-19 не станет сезонным из-за высокой патогенности

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков оценил возможность перехода COVID-19 в сезонное заболевание. Его слова приводит URA.RU.

Специалист отметил, что коронавирус не может стать сезонным, как грипп и ОРВИ из-за своей высокой патогенности. «Логика западных стран, где высокий уровень вакцинации, простая — они почти на 100 процентов защитили группы риска, провакцинировали практически 80 процентов населения, то есть снизили патогенность. Но она не равна сезонному гриппу, она значительно выше», — сказал он.

Крючков добавил, что в России совершенно иная ситуация. «У нас в значительной степени не провакцинированы группы риска, а значит, патогенность станет еще выше», — сообщил он.

По словам иммунолога, даже при избыточной смертности на уровне плюс десять процентов каждый месяц, летальность при коронавирусной инфекции остается очень высокой. «И это еще без штормов и подъемов. А они обязательно будут. Летом ситуация у нас будет нестабильная, а вот с осени все подозрительно и нас ждет неопределенная и зима», — добавил он.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о начале исследований вакцины против COVID-19 на основе вирусоподобных частиц. По его словам, препарат был разработан специалистами Центра имени Гамалеи. Гинцбург отметил, что несколько добровольцев уже получили вакцину, никаких абсолютно негативных реакций на прививку у них нет. «На основании этого можно сказать, что все хорошо», — сказал директор центра.

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Марина Совина
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