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Джулия Фокс вышла за продуктами в одном нижнем белье

Джулия Фокс вышла в продуктовый магазин в одном нижнем белье с сумкой из джинсов

Фото: Globallookpress.com

Американская актриса и бывшая девушка рэпера Канье Уэста Джулия Фокс прошлась по Лос-Анджелесу в одном нижнем белье с сумкой из джинсов. Соответствующие фотографии появились на сайте Daily Mail.

Отмечается, что 32-летняя знаменитость вышла в продуктовый магазин Pavilions в Голливуде в комплекте из трусов и бюстгальтера со спортивной резинкой. Кроме того, актриса дополнила образ удлиненным жакетом из денима и сапогами-казаками из соответствующей ткани. В качестве аксессуара она выбрала черные очки.

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Фотографы запечатлели Фокс с тележкой, полной товаров, которые позже она самостоятельно загрузила в черный седан марки Audi. Манекенщица появилась на публике с макияжем в нюдовых оттенках и миндалевидным маникюром.

В марте Джулия Фокс прошлась по Лос-Анджелесу в откровенном наряде с «перчатками для мытья посуды». Знаменитость вышла на улицы города в самодельном наряде, который представлял собой мини-юбку и топ, обнажающий нижнюю часть ее груди. Фокс смастерила его из белой мужской майки бренда Hanes, разрезав изделие ножницами на две части. Актриса дополнила образ черными лакированными ботфортами на каблуке и латексными перчатками с раструбами длиной выше локтя.

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Дарья Шляпужникова
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