Журналист La7 Караччо заявил о недовольстве Зеленского призывом премьера Италии Драги

Президент Украины Владимир Зеленский остался недоволен предложением премьер-министра Италии Марио Драги продолжить переговоры между Украиной и Россией. Об этом рассказал журналист Лучио Караччо в эфире программы «Восемь с половиной» на телеканале La7. Слова Караччо приводит РИА Новости.

Караччо заявил, что многие ожидали от Драги более острых заявлений в ходе его визита в Вашингтон. Однако итальянский премьер выступал за дипломатическое урегулирование кризиса на Украине, в том числе, из экономических соображений. На Украине появились внутриполитические проблемы, из-за которых журналист сообщил о недовольстве Зеленского призывом к переговорам.

«Завязывается узел санкций, которых в основном хотели американцы, чтобы отделить европейцев от русских. Только в этом случае разделились европейцы и США, и именно об этом Драги заявил в Вашингтоне. Он указал Байдену, что если мы будем продолжать в том же духе, то не выстоим как с экономической, так и с социальной точки зрения», — объяснил Караччо.

По мнению Караччо, стремление Европы повлиять на Украину и приблизить ее к переговорам с Россией ограничивают премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден, которые оказывают финансовую поддержку ВСУ. Журналист полагает, что Зеленский также не согласится на диалог с Москвой из-за батальона «Азов», против членов которого в России возбудили уголовные дела. Караччо отметил, что украинский лидер уже получал от него «достаточно серьезные угрозы».

Ранее Драги призвал Россию и США провести переговоры для разрешения ситуации на Украине. С таким заявлением политик выступил 11 мая.