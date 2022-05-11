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Россию и США призвали провести переговоры для разрешения ситуации на Украине

Премьер Италии Драги призвал РФ и США приложить усилия и провести переговоры по Украине
Марио Драги

Марио Драги. Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Москве и Вашингтону следует провести переговоры, чтобы попытаться положить конец боевым действиям на Украине. С таким призывом в среду, 11 мая, выступил премьер-министр Италии Марио Драги, передает Reuters.

На пресс-конференции, которая прошла на следующий день после встречи с президентом США Джо Байденом, премьер заявил, что американский лидер
признал сложность, которая следует на пути к миру.

Драги также заметил, что для того чтобы сесть за стол переговоров и разрешить ситуацию на Украине, усилия должны приложить все страны, в особенности Россия и Соединенные Штаты.

11 мая представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что переговоры России и Украины продолжаются, но весьма вяло и нерезультативно. Он отметил, что российские власти признательны за усилия турецких коллег по созданию необходимых условий для встречи в Стамбуле. Там были достигнуты нужные понимания, которые потом были дезавуированы украинской стороной, заключил Песков.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала способ урегулировать ситуацию вокруг Украины. По ее словам, этого возможно добиться посредством дипломатического процесса и дипломатического решения.

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Варвара Кошечкина
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