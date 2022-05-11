Кремль рассказал о ходе переговоров по Украине

Пресс-секретарь Путина Песков заявил о весьма вялых переговорах с Украиной

Переговоры России и Украины продолжаются, но весьма вяло и нерезультативно. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Вы знаете, что начинался переговорный процесс без посредников, и он весьма вяло и нерезультативно продолжается без посредников», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопрос, необходимы ли посредники в переговорном процессе.