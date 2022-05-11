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США назвали способ решить украинский кризис

Белый дом: США верят, что украинский кризис может быть разрешен дипломатическим способом

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала способ урегулировать ситуацию вокруг Украины. По ее словам, этого возможно добиться посредством дипломатического процесса и дипломатического решения. Об этом пишет ТАСС.

Мы верим, что это разрешится через дипломатический процесс, дипломатическое решение

Джен Псакиофициальный представитель Белого дома

Отвечая на вопрос, почему Вашингтон не ведет переговоры с российской стороной, Псаки отметила, что американские власти считают своей конструктивной ролью поддержку Киева.

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Противоречия

В то же время, мнения представителей американских ведомств по вопросу дипломатического урегулирования украинского кризиса разнятся. Так, директор Национальной разведки Соединенных Штатов Эврил Хейнс за несколько часов до брифинга Псаки заявляла, что США не видят «переговорного пути» для урегулирования конфликта на Украине.

По мнению Хейнс, ситуация на Украине в ближайшее время может пойти по пути дальнейшей экскалации. Она уверена, что этому поспособствует желание Украины решать проблему военным путем.

Учитывая, что и Россия, и Украина уверены, что могут продолжить добиваться военных успехов, мы не видим возможности для продвижения вперед путем переговоров

Эврил Хейнсдиректор Национальной разведки

Хейнс также выразила уверенность, что даже военная победа России на Украине не завершит этот конфликт.

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Переговорный процесс

Последняя очная встреча российской и украинской делегаций состоялась во дворце Долмабахче в Стамбуле 29 марта. Сейчас процесс ведется исключительно в дистанционном формате.

По мнению заместителя директора Департамента информации и печати МИД России Алексея Зайцева, переговоры находятся в состоянии стагнации.

В Кремле ранее подчеркивали, что динамика переговоров между Москвой и Киевом по урегулированию ситуации на Украине оставляет желать лучшего.

К сожалению, украинская сторона не демонстрирует особого постоянства. По согласованным моментам позиция часто меняется. Динамика продвижения в переговорном процессе оставляет желать лучшего

Дмитрий Песковофициальный представитель Кремля

В свою очередь, министр иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании «Медиасет» обвинил Украину в саботаже переговоров.

По словам главы ведомства, ему безразличны слова президента Украины Владимира Зеленского, так как у него «семь пятниц на неделе», и он не намерен обсуждать пункты, которые российская сторона считает принципиальными.

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Марина Совина
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