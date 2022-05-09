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Мединский рассказал о продолжении переговоров с Украиной

Помощник президента Мединский: переговоры с Украиной проходят в дистанционном формате

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Переговоры с украинской стороной проходят в дистанционном формате. Об этом сообщил глава российской делегации на переговорах, помощник президента России Владимир Мединский, пишет ТАСС.

По его словам, переговоры продолжаются в дистанционном формате.

Ранее заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев сообщил, что переговоры между Москвой и Киевом находятся в состоянии стагнации.

В среду, 4 мая, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что непоследовательная позиция Киева подрывает уверенность в успехе переговоров с Москвой.

В апреле Дмитрий Песков сообщил, что в переговорах Москвы и Киева по урегулированию конфликта нет новостей.

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Даниил Иринин
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