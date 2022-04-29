Песков рассказал о ходе переговоров с Украиной

Пресс-секретарь Песков заявил об отсутствии новостей по переговорам с Украиной

В переговорах Москвы и Киева по урегулированию конфликта на Украине нет новостей. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Высказываясь о переговорном процессе, пресс-секретарь президента прокомментировал предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана — лидер предложил наладить стамбульский формат переговоров с Украиной.

«На переговорном треке новостей пока нет», — сказал Песков.

В начале апреля президент России Владимир Путин сообщил о тупике в переговорах с Украиной. Он рассказал, что украинская сторона отошла от договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле. Кремле до этого описали ход переговоров с Украиной фразой «идут более вязко».

Последние очные переговоры российской и украинской делегаций прошли во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта. По итогам встречи член российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры позволили российской стороне получить подтверждение намерений Украины отказаться от курса на вступление в НАТО. Киев также подтвердил свое согласие на нейтральный статус и пообещал пресекать пытки российских военнослужащих.