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Псаки ответила на вопрос об отсутствии переговоров США и России

Псаки об отсутствии переговоров с РФ: США считают своей ролью по Украине поддержку Киева
Джен Псаки

Джен Псаки. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга заявила, что в Вашингтоне считают своей конструктивной ролью по Украине поддержку Киева за столом переговоров, а также предоставление ему военной помощи. Об этом сообщает ТАСС.

«Наша роль сейчас, которую мы считаем наиболее конструктивной, заключается в том, чтобы продолжать поддерживать украинцев за столом переговоров, а также в военном плане», — сказала Псаки, отвечая на вопрос об отсутствии прямых переговоров США и РФ.

Ранее Псаки заявила, что для снятия антироссийских санкций потребуется процесс дипломатических переговоров. Она подчеркнула, что США выступают в поддержку этого. Тем не менее, официальный представитель президента заявила, что роль Вашингтона состоит в том, чтобы укреплять позиции Украины, в том числе с помощью военной, экономической и гуманитарной помощи.

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Марина Совина
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