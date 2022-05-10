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В Белом доме ответили на вопрос об условиях отмены санкций против России

Псаки заявила, что в Белом доме не готовы назвать условия для отмены санкций против России
Джен Псаки

Джен Псаки. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Джен Паски ответила на вопрос об условиях отмены санкций против России. Об этом сообщает ТАСС.

Псаки отметила, что для снятия ограничительных мер потребуется процесс дипломатических переговоров. Она подчеркнула, что США выступают в поддержку этого. Тем не менее, официальный представитель президента заявила, что роль Вашингтона состоит в том, чтобы укреплять позиции Украины, в том числе с помощью военной, экономической и гуманитарной помощи. «И мы не станем забегать вперед», — резюмировала она.

Ранее Псаки заявила, что президент Байден хотел бы посетить Украину. По ее словам, несмотря на желание главы государства, в настоящее время такая поездка не планируется.

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Марина Совина
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