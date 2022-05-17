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В России решили контролировать питьевую воду по-новому

Минприроды России создаст единый реестр питьевой воды

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Минприроды России решило по-новому контролировать количество запасов питьевой воды в стране — ведомство создаст единый реестр, чтобы мониторить объемы ресурса. Об этом Минприроды сообщило в своем Telegram-канале.

Реестр объединит базы данных Роснедр, Росводресурсов, Роспотребнадзора и субъектов страны. Подобная цифровая платформа будет в открытом доступе, ее разработают до конца 2022 года. Оттуда можно будет узнать, сколько воды поставлено на баланс, где ведут добычу и насколько рационально используют ресурс.

Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов положительно оценил создание реестра. «Мы сможем балансировать и перераспределять мощности между вододефицитными регионами и регионами, где достаточно водных ресурсов», — заявил глава Минприроды.

В апреле вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что в 2021 году в рамках проекта «Чистая вода» качественной питьевой жидкостью удалось обеспечить 87,3 процента россиян, а в эксплуатацию ввели 259 объектов водоснабжения.

Нина Ташевская
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