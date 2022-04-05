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Среда обитания

Названа доля обеспеченных чистой водой россиян

Вице-премьер Хуснуллин заявил, что чистой водой удалось обеспечить 87,3 процента россиян

Фото: Bluewater Sweden / Unsplash

В 2021 году в рамках проекта «Чистая вода» качественной питьевой жидкостью удалось обеспечить 87,3 процента россиян. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Сообщение есть в распоряжении «Ленты.ру».

«В прошлом году по проекту "Чистая вода" ввели в эксплуатацию 259 объектов водоснабжения. В результате доля жителей нашей страны, обеспеченных качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, увеличилась до 87,35 процента, а в городах — до 94 процентов. В этом году мы также продолжаем активную в работу в этом направлении», — отметил Хуснуллин.

В правительстве отметили, что всего с момента запуска проекта в 2019 году построили и модернизировали 431 объект. По словам главы Минстроя Ирека Файзуллина, задача программы «Чистая вода» — повысить качество воды жителей страны. Для этого активно строят и улучшают системы водоснабжения в разных регионах с применением самых современных технологий. На реализацию инициативы в 2021 году из федерального бюджета потратили порядка 22,3 миллиарда рублей.

В марте специалисты компании «Барьер» заявили, что на 100 процентов чистой воды нет ни в одном из регионов России. Исследователи выяснили, что водопроводная жидкость в городах оказалась слишком жесткой или слишком мягкой, с повышенной цветностью, чрезмерной концентрацией железа или солей.

Нина Ташевская
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