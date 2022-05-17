Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Приморском крае высадили 12 тысяч аянский елей

В Приморском крае высадили 12 тысяч аянских елей ко Всероссийскому дню посадки леса

Фото: Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края

В Спасском районе Приморского края высадили 12 тысяч аянских елей в рамках Всероссийского дня посадки леса. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Так, почву для посадки деревьев подготовили с помощью тяжелой техники и специального навесного оборудования. В масштабной акции приняли участие волонтеры и школьники из Черниговского и Спасского районов.

Всего совместно с лесными пожарными местной лесопожарной станции авиалесоохраны и лесничими посадками занялись 118 человек.

«Для нас это первый опыт с аянской елью. По мнению местных лесников, приживаемость трехлетних елочек будет зависеть от будущих осадков и качества посадки. Нам же надо сохранить массивы, уберечь их от низовых пожаров», — рассказал начальник Спасской ЛПС Александр Попов.

Ранее в мае на Кравцовских водопадах в Приморском крае высадили десятки саженцев корейского кедра. Как рассказали в дирекции национального парка «Земля Леопарда», таким образом было положено начало озеленению природной территории, которое поможет восстановить деградирующие участки после многолетнего вытаптывания.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
Россия заявила о сдавшихся без условий бойцах с «Азовстали»
Россиянам назвали эффективные способы уберечь детей от педофилов
Россиянам назвали стоимость туров в Египет с новым чартерным перевозчиком
Выявлен способствующий долгой жизни гормон
В Госдуме назвали условие нормализации отношений с враждебными странами
Бренд внезапно заработал миллион рублей за 12 часов благодаря чужому фото
В Москве снизились продажи вторичного жилья
Олимпийская чемпионка из России порассуждала о карьере в спорте без денег
Сотрудника ФСИН обвинили в передаче телефонов и сим-карт в колонию
С кладбища в Эстонии неожиданно исчез памятник советским солдатам
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.