В Приморском крае высадили 12 тысяч аянский елей

В Приморском крае высадили 12 тысяч аянских елей ко Всероссийскому дню посадки леса

В Спасском районе Приморского края высадили 12 тысяч аянских елей в рамках Всероссийского дня посадки леса. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Так, почву для посадки деревьев подготовили с помощью тяжелой техники и специального навесного оборудования. В масштабной акции приняли участие волонтеры и школьники из Черниговского и Спасского районов.

Всего совместно с лесными пожарными местной лесопожарной станции авиалесоохраны и лесничими посадками занялись 118 человек.

«Для нас это первый опыт с аянской елью. По мнению местных лесников, приживаемость трехлетних елочек будет зависеть от будущих осадков и качества посадки. Нам же надо сохранить массивы, уберечь их от низовых пожаров», — рассказал начальник Спасской ЛПС Александр Попов.

Ранее в мае на Кравцовских водопадах в Приморском крае высадили десятки саженцев корейского кедра. Как рассказали в дирекции национального парка «Земля Леопарда», таким образом было положено начало озеленению природной территории, которое поможет восстановить деградирующие участки после многолетнего вытаптывания.