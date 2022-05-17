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Пользователям WhatsApp сообщили об изменении одной функции

В мессенджере WhatsApp появится возможность незаметного выхода из групповых чатов

Фото: Jon Nazca / Reuters

В популярном мессенджере WhatsApp изменят одну функцию, связанную с выходом из групповых чатов. Об этом пользователям сообщили специалисты портала WABetaInfo.

По данным портала, в бета-версии WhatsApp под номером 2.2218.1 для компьютеров появилась возможность незаметного выхода из групповых бесед. Уведомление о выходе пользователя из чата получают только его администраторы. Сейчас, если юзер покидает групповую беседу, то об этом узнают все ее участники.

Специалисты не исключили, что обновленная функция мессенджера станет также доступна тестировщикам, которые используют устройства на базе Android и iOS. Когда именно это может произойти, не уточняется.

Ранее сообщалось о планах разработчиков WhatsApp увеличить максимальное количество участников группового чата с 256 до 512.

До этого стало известно о появлении в WhatsApp функции, с помощью которой пользователи могут оставлять реакции на сообщения собеседников. Уточнялось, что юзерам стали доступны шесть смайликов: «Нравится», «Люблю», «Смеюсь», «Грущу», «Удивлен» и «Спасибо».

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Олег Давыдов
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