Стало известно о новой возможности в WhatsApp

Мессенджер WhatsApp увеличит максимальное число участников группового чата с 256 до 512

Разработчики мессенджера WhatsApp собираются увеличить максимальное количество участников группового чата. Об этом стало известно специалистам портала WABetaInfo.

По данным портала, в бета-версии WhatsApp для iOS тестировщики заметили возможность добавлять до 512 участников в групповую беседу. Отмечается, что сегодня пользователям пока можно пригласить в чат до 256 человек.

Специалисты предположили, что новая опция станет также доступна тестировщикам, которые используют устройства на базе Android. Когда именно этой возможностью сможет воспользоваться широкий круг юзеров, не уточняется.

5 мая сообщалось о новой функции, которая появилась WhatsApp. С ее помощью пользователи могут отправлять реакции на сообщения собеседников. Пока доступны только шесть смайликов на выбор: «Нравится», «Люблю», «Смеюсь», «Грущу», «Удивлен» и «Спасибо». Представители мессенджера пообещали в скором времени увеличить количество эмодзи.