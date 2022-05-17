Финляндии и Швеции при вступлении в НАТО придется пройти семь этапов

Star: членство в НАТО для Швеции и Финляндии потребует процесса в семь этапов

Для получения членства в НАТО Швеции и Финляндии понадобится пройти семь этапов, выполнить ряд условий и завершить юридические процессы, пишет турецкое издание Star.

Отмечается, что Североатлантический альянс придерживается политики «открытых дверей», которая основана на статье 10 учредительного соглашения блока. В ней указывается, что страны, являющиеся участницами учредительного Вашингтонского договора, могут пригласить любую европейскую страну присоединиться к альянсу. Тем не менее, для этого требуется одобрение всех стран-союзников, что подразумевает прохождение «многоэтапного процесса».

После того как НАТО направляет официальное приглашение стране, желающей присоединиться к альянсу, начинается семишаговый процесс приема.

На первом этапе эксперты альянса и представитель приглашенной страны собираются на переговоры в Брюсселе. Они обсуждают, соответствует ли приглашенная страна политическим, юридическим и военным требованиям НАТО, может ли она выполнить экономические, военные и другие обязательства. После этого определяется, будет ли приглашенная страна проводить реформы, чтобы соответствовать стандартам североатлантического альянса.

«На втором этапе приглашенная страна направляет генеральному секретарю НАТО официальное письмо о намерениях и заявляет, что принимает на себя обязательства членства в НАТО. Если будут проводиться реформы, в этом письме также указывается календарь реформ. На третьем этапе НАТО готовит дополнительные протоколы о присоединении к Вашингтонскому договору. Таким образом, учредительный договор альянса в некотором смысле обновляется. Эти протоколы подписаны странами НАТО», — подчеркнули журналисты в опубликованной статье.

На четвертом этапе протоколы должны быть ратифицированы в соответствии с национальными законами и процедурами государств-членов НАТО, на пятом — после завершения процесса ратификации страны-участницы Североатлантического альянса должны сообщить о принятии протоколов, предусматривающих присоединение нового члена к США, сохранившим Вашингтонское соглашение.

«Когда все эти этапы пройдены, на шестом этапе генеральный секретарь НАТО приглашает нового члена присоединиться к альянсу. И, наконец, седьмое — новый член завершает свой собственный национальный юридический процесс и представляет свой документ о присоединении к Соединенным Штатам, которые сохранили Вашингтонский договор, и становится членом НАТО», — уточнили авторы статьи.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не одобрит членство Финляндии и Швеции в НАТО, и попросил руководство стран не обижаться на него. Он аргументировал свое решение тем, что власти Финляндии и Швеции якобы предоставляют убежище членам группировок, которые Турция считает террористическими.