Названы причины масштабных пожаров в Сибири

Высокую температуру и отсутствие осадков назвали причинами пожаров в Сибири

Высокие температуры и отсутствие осадков стали причиной возникновения масштабных пожаров в Южной Сибири. Об этом в разговоре с «Известиями» рассказали эксперты из Всемирного фонда дикой природы (WWF) и центра погоды «Фобос».

Координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF Константин Кобяков отметил, что в мае в регионе все факторы наложились друг на друга: долго держалась повышенная температура, дули сильные ветра, не было осадков. «И вот все загорелось», — объяснил Кобяков.

Аналогичные причины пожаров назвал и Евгений Тишковец из «Фобос». По его прогнозам, в ближайшее время в Сибирь придут дожди, которые улучшат ситуацию. Эксперты в качестве причин также привели в пример поджог травы, замыкания на ЛЭП, неисправных трансформаторах и подстанциях.

Ранее врио главы МЧС России Александр Чуприян на совещании у президента Владимира Путина назвал число погибших и пострадавших в результате пожаров на Урале и в Сибири. Жертвами стихи в Курганской, Кемеровской, Иркутской, Омской, Новосибирской областях и в Красноярском крае стали 16 человек, еще 18 пострадали.