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Первыми оказавшиеся в «Макдоналдсе» россияне описали этот день

Россияне, посетившие первый «Макдоналдс» в день открытия, вспомнили свое удивление от блюд

Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости

Первым посетителям «Макдоналдса», открывшегося на Пушкинской площади в Москве 31 января 1990 года, запомнились вежливость сотрудников заведения, необычные названия блюд и очереди. Своими впечатлениями о первом дне работы «Макдоналдса» в СССР они поделились с «Лентой.ру».

Как рассказал москвич Дмитрий, ему тогда было 15 лет, и в «Макдоналдс» на Пушкинской он поехал с матерью.

«Запомнил очень длинную очередь, было холодно к тому же. Сразу же удивила вывеска — такая ярко-желтая "М". И вежливые сотрудники запомнились. И они были нарядные очень, как мне тогда показалось. Взяли по гамбургеру и картошке фри», — рассказал мужчина.

Он добавил, что его поразили названия блюд, которые звучали непривычно. Также ему запомнилось, что в тот день в заведении было очень много людей.

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Еще одна посетительница Марина Рылькова рассказала, что вместе с дочкой поехала в «Макдоналдс» из Сергиева Посада, и поездка была достаточно долгой.

«Очень долго стояли в очереди с дочкой. Когда наконец-то вошли, нас поразило, как все было устроено внутри: аккуратно, чисто, красиво, все в нарядной форме. Мы взяли что-то стандартное: кажется, это был гамбургер, картошка фри и молочный коктейль — дочке он очень понравился. Картошку фри мы вообще увидели в первый раз, но вкус не удивил», — рассказала женщина.

Она добавила, что первое время поход в «Макдоналдс» воспринимался как праздник и люди даже специально наряжались для этого, но по мере открытия новых точек это ощущение стало пропадать.

«Немного привыкли, но все равно один раз отмечали день рождения в "Макдоналдсе". В последнее время я уже очень редко ходила туда, все же еда там вредная очень. Но "Макдоналдс" все равно ассоциировался с праздником долго. И даже до закрытия иногда как на праздник туда заезжали с семьей, потому что нечасто туда все же заходишь», — заключила Рылькова.

Ранее 16 мая сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» объявила, что уходит из России и продаст все торговые точки. Решение «Макдоналдса» прозвучало через два месяца после того, как компания закрыла рестораны в России. При этом, согласно сообщениям СМИ, компания вернется на российский рынок но под новым брендом, это может произойти уже в середине июня.

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