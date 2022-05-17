Германия направила Украине более двух тысяч противотанковых гранатометов

Spiegel: Германия поставила Киеву 2450 гранатометов «Матадор» и 4600 противотанковых мин

За последние две недели Германия направила Киеву более двух тысяч ручных противотанковых гранатометов и 4600 противотанковых мин. О новых поставках во вторник, 17 мая, сообщает Spiegel со ссылкой на источник в украинских правительственных кругах.

По данным газеты, 2450 гранатометов RGW 90 «Матадор» были закуплены непосредственно у германского производителя, а мины DM22 и DM31 поставлены со складов Бундесвера.

В материале говорится, что Берлин отправляет Киеву в основном противотанковые средства, бронетехнику, миллионы патронов различного калибра и взрывчатку. При этом отмечается, что поставки тяжелого вооружения пока не начались.

Бундесвер уже приступил к обучению украинских солдат работе с немецкой самоходной артиллерийской установкой (САУ) Panzerhaubitze 2000, однако ожидается, что семь современных артиллерийских систем будут доставлены на Украину не раньше июля. По информации Spiegel, поставки зенитных самоходных установок «Гепард» также затягиваются.

Ранее в марте сообщалось, что ФРГ намерена передать Украине 2,7 тысячи зенитных ракет. По информации Bild, Министерство экономики Германии одобрило поставку Киеву ракет типа «Стрела» из бывших запасов Вооруженных сил ГДР.

Также издание сообщало о планах Берлина предоставить Украине две тысячи ручных гранатометов из запасов Бундесвера. С таким запросом Минобороны ФРГ обратилось в Федеральный совет безопасности, принимающий решение о поставках вооружений за рубеж.