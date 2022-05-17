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Житель Иванова умер в больнице от ранения крючком вешалки

Мужчина из Иванова умер в больнице от ранения крючком вешалки в грудь

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Житель Иванова умер в больнице после ранения крючком вешалки в грудь — ранение потерпевший получил в драке. Об этом во вторник, 17 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Следственного комитета России (СКР) по Ивановской области.

Следствие считает, что днем 15 мая возле подъезда жилого дома возник конфликт между 20-летним мужчиной и его братом с одной стороны и компанией незнакомых мужчин — с другой. Конфликт перерос в драку, в ходе которой обвиняемый достал из кармана крючок от вешалки, вооружился им и дважды ударил одного из мужчин в грудь.

В результате мужчина позже умер в больнице, а подозреваемого нашли по горячим следам. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств в крупном размере.

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Леонид Микуляк
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