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В «Роскосмосе» предложили построить «землянки» на Луне

В «Роскосмосе» предложили для защиты от радиации на Луне построить «землянки»

Фото: Luc Gnago / Reuters

Одним из способов, которым специалисты предлагают защититься от радиации на поверхности Луны, является строительство «землянок» из реголита. Об этом «Известиям» рассказал исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

По его словам, «свинца или металла туда много не навозишься», поэтому проще использовать местные ресурсы для возведения «землянок».

«Типа землянок, да. Такие проекты были в 1960-е годы, и если сейчас к ним вернуться, нужно будет делать полузаглубленный модуль и сверху каким-то экскаватором засыпать его реголитом, чтобы он защищал космонавтов от радиации, если они там будут оставаться долго», — сказал Крикалев.

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Также специалист заявил, что решение о новой орбитальной станции на смену Международной космической станции (МКС) будет принято ближе к 2024 году.

В апреле президент России Владимир Путин в ходе посещения Амурской области пообещал запуском автоматической межпланетной станции (АМС) «Луна-25» к естественному спутнику Земли возобновить российскую лунную программу.

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Иван Потапов
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