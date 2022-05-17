Минобороны показало кадры пресечения российскими военными контратаки ВСУ

Минобороны России опубликовало кадры пресечения украинской контратаки

Министерство обороны России показало кадры с уничтожением бронетехники двух украинских механизированных батальонов, которые 14 мая пытались перейти в контратаку. Соответствующее видео опубликовало РИА Новости.

В ролике показаны попадания артиллерии по танкам и БМП украинских войск. Кроме того, на кадрах можно наблюдать результаты огневого поражения — украинская бронетехника, которая сгорела дотла, а также танк с оторванной башней после взрыва боекомплекта.

По данным ведомства, 14 мая Вооруженные силы (ВС) России на Запорожском направлении пресекли попытку контратаки украинских формирований, нанеся им урон в живой силе и бронетехнике. Так, в районе населенного пункта Вишневое Запорожской области Украиной была предпринята попытка атаковать подразделения ВС России, добавили в Минобороны.

Ранее министерство обороны России показало видео сдачи в плен представителей Вооруженных сил Украины (ВСУ) из бункеров комбината «Азовсталь» в Мариуполе. За минувшие сутки сложили оружие и сдались в плен 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый, уточнили в ведомстве.