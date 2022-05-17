Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны показало кадры пресечения российскими военными контратаки ВСУ

Минобороны России опубликовало кадры пресечения украинской контратаки

Министерство обороны России показало кадры с уничтожением бронетехники двух украинских механизированных батальонов, которые 14 мая пытались перейти в контратаку. Соответствующее видео опубликовало РИА Новости.

В ролике показаны попадания артиллерии по танкам и БМП украинских войск. Кроме того, на кадрах можно наблюдать результаты огневого поражения — украинская бронетехника, которая сгорела дотла, а также танк с оторванной башней после взрыва боекомплекта.

По данным ведомства, 14 мая Вооруженные силы (ВС) России на Запорожском направлении пресекли попытку контратаки украинских формирований, нанеся им урон в живой силе и бронетехнике. Так, в районе населенного пункта Вишневое Запорожской области Украиной была предпринята попытка атаковать подразделения ВС России, добавили в Минобороны.

Ранее министерство обороны России показало видео сдачи в плен представителей Вооруженных сил Украины (ВСУ) из бункеров комбината «Азовсталь» в Мариуполе. За минувшие сутки сложили оружие и сдались в плен 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый, уточнили в ведомстве.

Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
«Золотой полковник» Захарченко получил 16 лет за второе дело о коррупции
Швеция объявила дату подачи совместной с Финляндией заявки в НАТО
Медведев порассуждал о плюсах российского ядерного щита
Минобороны заявило об отражении контратаки Украины в Запорожской области
В новых сезонах сериала «Доктор Кто» появится трансгендер
В ЕС пообещали не допустить нехватки оружия и военной техники на Украине
Ненефтегазовые доходы бюджета рекордно упали
Минобороны показало кадры пресечения российскими военными контратаки ВСУ
В Минцифры рассказали о вернувшихся в Россию IT-специалистах
Махачев потребовал боя за титул чемпиона UFC
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.