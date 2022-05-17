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Минобороны показало кадры сдачи в плен бойцов ВСУ из бункеров «Азовстали»

Минобороны опубликовало видео сдачи в плен заблокированных в «Азовстали» бойцов ВСУ

Министерство обороны России показало видео сдачи в плен представителей Вооруженных сил Украины (ВСУ) из бункеров комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Ролик опубликовало ведомство в Telegram-канале.

Отмечается, что за минувшие сутки сложили оружие и сдались в плен 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый. Все нуждающиеся в медпомощи были направлены для лечения в больницу Новоазовска Донецкой Народной Республики (ДНР), добавили в ведомстве.

16 мая Минобороны России сообщило, что с ВСУ была достигнута договоренность о вывозе раненых с территории «Азовстали». После этого в районе предприятия был введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор.

О начале специальной военной операции России на Украине стало известно 24 февраля. В обращении к согражданам президент Владимир Путин пояснил, что на такие меры Москву вынудила сложная обстановка в Донбассе.

Сергей Истомин
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