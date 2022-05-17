48-летняя Хайди Клум отправилась на вечеринку в прозрачном костюме

Модель Хайди Клум в прозрачном костюме отправилась на вечеринку с мужем Томом Каулитцем

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум показала фигуру в откровенном наряде. На соответствующие видео и фото в ее соцсетях обратило внимание издание Daily Mail.

48-летняя знаменитость опубликовала кадры, на которых она запечатлена в прозрачном облегающем костюме, через который просвечивает бикини черного цвета. Манекенщица дополнила образ высокими сапогами на шпильке, солнцезащитными очками, кепкой и сумкой-клатчем на цепочке, украшенной металлическими шипами. Известно, что в таком виде модель отправилась на вечеринку в Лас-Вегас со своим мужем, гитаристом рок-группы Tokio Hotel, 32-летним Томом Каулитцем.

Многие поклонники неоднозначно отнеслись к данной выходке звезды. «Повзрослей, Хайди. Ты выглядишь смешно», «Ужасный наряд», «Горячо и странно одновременно», «Люблю Хайди, но нужно перестать себя так вести», «О, еще одна пожилая женщина сняла с себя одежду», — высказывались они.

Другие дали положительную оценку внешнему виду Клум. «Отличная фигура в ее годы!», «Так держать!», «Твоему мужу повезло», «Ты невероятная и тебе нечего стесняться», «Завидую тебе», — писали юзеры.

В апреле Хайди Клум приняла участие в рекламной кампании бренда нижнего белья предпринимательницы Ким Кардашьян Skims. На размещенных в сети кадрах звезда снялась в комплекте черного цвета, состоящем из бюстгальтера и стрингов. Ее образ дополнили бежевые босоножки на шпильках и кольца на руках.