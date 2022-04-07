48-летняя Хайди Клум снялась в рекламе бренда нижнего белья Ким Кардашьян

Модель Хайди Клум приняла участие в рекламной кампании бренда Skims

Немецкая модель, актриса и телеведущая Хайди Клум приняла участие в рекламной кампании бренда нижнего белья предпринимательницы Ким Кардашьян Skims и восхитила поклонников. Соответствующие снимки появились в Instagram-аккаунте (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) бренда.

На размещенных в сети кадрах 48-летняя знаменитость снялась в комплекте черного цвета, состоящем из бюстгальтера стоимостью 32 доллара (2680 рублей) и стрингов за 18 долларов (1500 рублей). Ее образ дополнили бежевые босоножки на шпильках и кольца на руках. Волосы звезды распущены, а на лицо нанесен макияж в нюдовых тонах.

Пользователи сети оценили внешний вид Клум в комментариях под публикацией. «Я тебя обожаю!», «Ты просто икона! Я тобой восхищаюсь!», «Я не верю, что тебе 48 лет! Просто идеальная фигура», «Самая красивая женщина в мире!», Великолепное стройное тело!» — восхищались юзеры.

В марте нелепый наряд Хайди Клум на афтепати «Оскара» высмеяли в сети. Знаменитость появилась на ковровой дорожке вечеринки Vanity Fair в длинном платье на бретелях из атласной ткани ярко-желтого цвета, которое оформлено декольте, открытой спиной и шлейфом. Читатели издания высмеяли образ Клум в комментариях под опубликованными снимками, посчитав дизайн платья нелепым.