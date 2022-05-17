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Психолог назвал способ адекватно реагировать на просьбы партнера

Психолог Сиссон: избежать негативной реакции на просьбы поможет правильная формулировка

Фото: Unsplash

Психолог и кандидат наук Марк Трэверс рассказал, как поменять партнера и при этом не разрушить отношения. В статье для Psychology Today он на примере научного исследования и экспертной статьи психолог объяснил, как правильно просить вторую половину об изменениях и главное — как избежать неадекватной реакции.

Трэверс опирается на новое исследование, в ходе которого группа ученых пыталась выявить наиболее эффективную стратегию по изменению партнера без конфликтов и сильных эмоциональных реакций с его стороны. Исследователи выделили две распространенные модели поведения, когда кто-либо из влюбленных пытается внести коррективы в поведение другого: подавление и переоценка. В первом случае на просьбу не реагируют, а негативные эмоции подавляются, во втором случае воспринимаются адекватно и способствуют переоценке ситуации в паре.

По мнению психолога из Университета Торонто США Натали Сиссон, неправильная формулировка просьбы поменять что-либо в себе или в своем поведении, вызывает сильную негативную реакцию. «Получение просьбы об изменении от партнера может вызвать у людей негативные эмоции, потому что это может служить сигналом, что они не оправдывают ожиданий партнера или что партнер недоволен ими или их отношениями», — объясняет она. Чтобы вторая половина не восприняла просьбы как критику, психолог назвала два способа, которые помогут сообщить запрос так, чтобы не обидеть и замотивировать на изменение.

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Во-первых, она советует избегать расплывчатых формулировок и сообщать о просьбах четко и ясно. Во-вторых, Сиссон рекомендует быть благосклонными, обеспечивать партнера необходимой поддержкой и обращать внимание на его чувства, чтобы процесс изменений прошел безболезненно для обеих сторон. Тем же, кто стал той самой стороной, от которой требуют измениться, Сиссон советует поменять негативное восприятие и относиться к просьбам как к возможности усовершенствовать себя.

Ранее психолог Линдси Стейплз назвала способ давать действительно полезные советы. Она посоветовала избегать поспешных выводов и больше слушать.

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Елена Матвиенко
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