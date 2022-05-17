Певица МакSим рассказала о реабилитации после комы и о возвращении на сцену

Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) рассказала о реабилитации после комы. Ее слова приводит издание «7 дней».

«Со мной занимались дыханием, даже на прогулку первое время выходили со мной вместе, потому что ходила я плохо. Но уже через месяц я стояла на руках даже, восстановление шло очень быстро. Мне не нравилось мое состояние, поэтому я решила в нем не жить», — заявила артистка.

В июне она планирует вернуться на сцену с первым концертом после пережитой в 2021 году комы. МакSим добавила, что грядущее шоу она назвала «Спасибо».

В июне 2021 года стало известно, что певица попала в больницу с 40-процентным поражением легких. Спустя время ее ввели в искусственную кому и подключили одновременно к аппаратам ИВЛ и на ЭКМО. В начале августа представительница МакSим сообщила, что певица находится в сознании и идет на поправку. Десять дней спустя артистку выписали из больницы.