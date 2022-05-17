Маск предупредил Байдена о риске повести США по пути Венесуэлы

Fox Business: Маск предостерег США от судьбы Венесуэлы из-за «экспериментов» с деньгами

Глава Tesla Илон Маск предостерег США от судьбы Венесуэлы из-за чрезмерного печатания денег, пишет Fox Business.

Бизнесмен раскритиковал политику американского президента Джо Байдена, который может повести страну по пути Каракаса. По его словам, причиной инфляции в США является то, что правительство напечатало намного больше денег, чем было нужно. Маск отметил, что это очень опасные шаги, если продолжить печатать деньги, инфляция будет ускоряться.

«Разные страны неоднократно пытались провести этот эксперимент. Вы видели Венесуэлу? Бедные жители подверглись грубому обращению со стороны своего правительства», — предупредил Маск власти США о риске повторить судьбу этой страны.

Инфляция в Венесуэле достигла 65 процентов в 2018 году.

Ранее Маск сказал, что экономика США, вероятно, находится в рецессии. Он посоветовал предприятиям следить за расходами и денежными потоками. Маск предположил, что рецессия — это не обязательно плохо, добавив, что он пережил их несколько за время работы в публичных компаниях.