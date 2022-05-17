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Маск рассказал о проблемах в американской экономике

Глава Tesla Илон Маск предсказал экономике США 18 месяцев рецессии

Фото: Globallookpress.com

Глава Tesla Илон Маск сказал, что экономика США, вероятно, находится в рецессии. Это заявление расходится с мнением экономистов и имеющимися данными, пишет Bloomberg.

«Вероятно, будет тяжело. Я не знаю — год, может быть, 12-18 месяцев», — предсказал миллиардер, говоря о проблемах в американской экономике. Он также посоветовал предприятиям следить за расходами и денежными потоками. Маск предположил, что рецессия — это не обязательно плохо, добавив, что он пережил их несколько за время работы в публичных компаниях.

Tesla от TradingView

«Обычно происходит следующее: если у вас бум, который длится слишком долго, вы получаете нерациональное распределение капитала — в основном деньги начинают сыпаться на дураков», — сказал он. Миллиардер считает, что рост цен произошел «просто из-за печатания денег».

«Честная причина инфляции заключается в том, что правительство напечатало на миллион больше денег, чем оно имело. Это не то чтобы, знаете ли, суперсложно», — сказал предприниматель.

Опасения по поводу рецессии в последнее время усилились, поскольку Федеральная резервная система (ФРС) ужесточает денежно-кредитную политику, чтобы помочь снизить инфляцию, которая достигла самого высокого уровня с начала 1980-х годов.

Тем не менее, согласно последнему ежемесячному опросу экономистов Bloomberg, вероятность спада в настоящее время составляет 30 процентов. Экономика США сократилась в годовом выражении на 1,4 процента в первом квартале. Однако показатели спроса (потребительские расходы и бизнес-инвестиции) ускорились в начале 2022 года. Ранее основатель Amazon Джефф Безос обвинил власти США в рекордной инфляции.

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Платон Щукин
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