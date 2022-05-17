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74-летняя мать Илона Маска снялась для журнала в купальнике

74-летняя модель и мать Илона Маска Мэй снялась для Sports Illustrated в купальнике

Фото: Sports Illustrated Swimsuit

Канадско-южноафриканская модель Мэй Маск, которая также является матерью 50-летнего американского предпринимателя и инженера Илона Маска, стала одной из героинь нового номера спортивного журнала Sports Illustrated Swimsuit. Соответствующие снимки появились в официальном Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) издания.

На размещенных фотографиях знаменитость позирует в слитных купальных костюмах с вырезами на боку, открытыми плечами и объемной аппликацией фиолетового и оранжево-бежевого цвета. Кроме того, Маск продемонстрировала фигуру в разноцветном бикини. Стилисты уложили ее волосы назад, а визажисты нанесли на ее лицо розовые румяна и помаду.

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Известно, что для нового выпуска глянца также снялись предпринимательница и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, азиатская плюс-сайз-модель Юми Ну, чей вес достигает 110 килограммов, и американская певица Сиара.

Раннее в мае для издания Sports Illustrated Swimsuit впервые снялась модель со шрамом от кесарева сечения. На опубликованном кадре 42-летняя манекенщица Келли Хьюз позирует перед камерой на пляже в бикини молочного цвета, демонстрируя шрам от операции.

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Мария Винар
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