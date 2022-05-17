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В российском регионе братскую могилу обложили тротуарной плиткой

В Волгоградской области братскую могилу обложили тротуарной плиткой

Кадр: Сергей Островский

В хуторе Тормосин Чернышковского района Волгоградской области братскую могилу погибших в годы Великой Отечественной войны обложили тротуарной плиткой оранжевого цвета. Об этом сообщил житель Волгограда, снявший видео, на которое обратил внимание портал «Волгоград онлайн».

«Братская могила обложена тротуарной плиткой. Не знаю, бетонной или даже полимерной. И закреплена она на дюбель-гвозди. Друзья, это просто братская могила. Что еще можно сказать...» — сообщает автор видео. На плитку прикрепили таблички с именами погибших воинов.

В региональном отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры убеждены, что мемориал обложили плиткой сотрудники администрации хутора. При этом в администрации не имеют права самостоятельно реставрировать объекты культурного наследия без получения соответствующего разрешения от профильного комитета. В отделении считают, что профильный комитет областной администрации не мог выдать разрешение на такие работы.

Председатель отделения Валерий Котельников сообщил, что в регионе подобным образом «отреставрировано» не менее половины могил. В некоторых других случаях братские могилы сносят и устанавливают вместо них современные кладбищенские памятники.

В апреле стало известно, что искавшие виновных в осквернении Аллеи ветеранов в марте власти Омска вышли на себя. Управление дорожного хозяйства и благоустройства обратилось в прокуратуру, посчитав разрушение облицовки актом вандализма. В мэрии города заявили, что таким образом жители проявляют неуважение к истории и подвигам предков. Однако полиция выяснила, что плиты упали из-за неправильной укладки.

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Полина Кислицына
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