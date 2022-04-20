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Искавшие виновных в осквернении Аллеи ветеранов власти вышли на себя

В Омске обвалились плиты на Аллее ветеранов из-за неправильной укладки

Фото: Telegram-канал «Подъём!»

В марте на Аллее ветеранов в центре Омска обвалились гранитные плиты. Искавшие осквернивших улицу власти российского города вышли на себя, сообщает Telegram-канал «Подъем».

Управление дорожного хозяйства и благоустройства обратилось в прокуратуру, посчитав разрушение облицовки актом вандализма. В мэрии города заявили, что таким образом жители проявляют неуважение к истории и подвигам предков. Однако полиция выяснила, что плиты упали из-за неправильной укладки.

Как сообщили в прокуратуре, облицовку делали в холодное время года с нарушением технологических режимов и строительных норм. Сотрудники Управления дорожного хозяйства и благоустройства заявили, что не виноваты, так как укладкой плитки занимались подрядчики. На данный момент полиция продолжает расследование.

Ранее в другом городе России несколько раз отремонтированный памятник Ленину обрушился на школьника. Инцидент произошел в городе Воткинск в Удмуртии. Мальчик попал в больницу с незначительными травмами. Власти пообещали, что на этот раз уберут памятник в целях безопасности.

Александра Качан
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