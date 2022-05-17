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Минобороны сообщило о планах ВСУ взорвать мост в Сумах

Минобороны сообщило о планах ВСУ взорвать мост в Сумах и обвинить в этом российские войска

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в городе Сумы заминировали автомобильный мост. Его намерены взорвать, а обвинить в произошедшем — «подразделения российских войск», передает РИА Новости.

Представитель Минобороны сообщил о планах ВСУ взорвать мост в Сумах по улице Харьковская над железнодорожными путями ветки Южной железной дороги и обвинить в этом «наступающие подразделения российских войск».

«Боевики, зная, что жертвами таких преступных действий станут мирные жители, целенаправленно обстреливают позиции Вооруженных Сил России из жилых кварталов, провоцируя их на ответный огонь, чтобы в последующем возложить ответственность за уничтожение объектов гражданской инфраструктуры и возможные жертвы среди мирного населения на российскую армию, а также распространить через западные СМИ и на различных интернет-ресурсах фейки о якобы "злодеяниях русских», — подчеркнул генерал.

Мизинцев добавил, что подобные действия ВСУ свидетельствуют о бесчеловечном отношении к гражданам Украины и грубом нарушении норм международного гуманитарного права. Он отметил, что мировые сообщества и международные организации не обращают внимания на эти факты.

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Марина Совина
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