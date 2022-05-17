В Кремле дали характеристику народу Украины

Представитель Путина Песков охарактеризовал украинцев как мирных, но оболваненных людей

Народ Украины — талантливые и мирные люди. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание». Прямая трансляция его выступления ведется на странице общества во «ВКонтакте».

Песков назвал украинцев родственным народом, однако отметил, что по его мнению, народ Украины очень долго «оболванивали».

«Их оболванивали через телевизор, их оболванивали на митингах, их оболванивали в выступлениях их руководителей. И даже ваши сверстники (дети и подростки) стали адептами той самой вредной тлетворной идеологии», — обратился к слушателям представитель Кремля.

Песков пояснил, что под «тлетворной идеологией» имеет в виду неонацизм и «почитание фашистов».

Ранее Владимир Путин заявлял, что российские журналисты не должны выставлять «ближайшего соседа и братский народ» Украины в невыгодном свете.

Также глава государства неоднократно заявлял, что считает что считает русский и украинский народы единым целым.