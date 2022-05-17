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Ведущая «Дома-2» показала новый загородный дом

«7Дней»: певица Ольга Орлова показала новый особняк

Фото: Страница Ольги Орловой во «ВКонтакте»

Певица и ведущая телешоу «Дом-2» Ольга Орлова показала свой новый загородный дом. На публикации звезды в соцсетях обратило внимание онлайн-издание «7Дней».

Певица и телеведущая поделилась и фотографией дизайн-проекта интерьера особняка. Согласно нему, одна из комнат будет выполнена в благородных темных тонах с использованием современного освещения.

В особняке идет ремонт, который, по словам Орловой, закончится через 6-10 месяцев. На кадрах видно, что в доме сделано панорамное остекление. Кроме того, у него будет несколько террас.

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Особняк звезды расположен на большом участке, который пока не облагорожен, однако на нем уже растет несколько елей. Место, где находится дом, не уточняется. Орлова рассказала подписчикам, что с нетерпением ждет окончания строительных работ.

Ранее фото интерьера своего нового особняка на Рублево-Успенском шоссе показала журналистка Ксения Собчак. Одна из комнат дома декорирована мозаикой в советском стиле с изображениями верблюда и девушки в национальном костюме с караваем. Специалисты по недвижимости оценили его стоимость приблизительно в 40 миллионов рублей.

Полина Кислицына
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