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В России разработали пессимистичный сценарий строительства жилья

Минстрой России разработал для строительной стратегии страны пессимистичный сценарий

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Минстрой России разработал для проекта строительной стратегии страны пессимистичный сценарий. Он означает, что цель по вводу 120 миллионов квадратных метров жилья не будет достигнута к 2030 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ.

Стратегия предполагает развитие отрасли до 2030 года и прогноз до 2035 года. Согласно пессимистичному сценарию, к 2030-му ввод жилья достигнет не 120, а 100 миллионов квадратных метров, к 2035 году — 118 миллионов.

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Сценарий также предполагает, что в 2024 году объем введенного жилья снизится до 72 миллионов квадратных метров — на 22 процента меньше, чем в 2021-м. Сильнее всего спад значения может сказаться на строительстве многоквартирных домов, когда показатель упадет на 33 процента до 29 миллионов квадратных метров. Объем ввода многоэтажек может снизиться на 12 процентов.

По данным источника, стратегию будут рассматривать в июне 2022 года. В Минстрое не стали комментировать документ, отметив, что продолжают работу над ним. Власти посчитали преждевременным обсуждать стратегию до того, как она будет официального утверждена.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что в период с января по апрель 2022 года ввод жилья в России увеличился на 58 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В общей сложности за первые четыре месяца года было введено 37,6 миллиона квадратных метра жилья.

Нина Ташевская
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